Собянин: интерес к естественно-научной вертикали в школах Москвы вырос вдвое

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

В профильных классах уже обучаются около 15 тысяч детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Интерес к естественно-научным классам в Москве вырос вдвое. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Проект «Естественно-научная вертикаль», запущенный в 2022 году, сегодня работает почти в каждой второй школе столицы. В таких классах углубленно изучают биологию, химию и физику около 15 тысяч ребят. Ученики участвуют в научных конференциях и решают сложные задачи в области медицины, экологии и биоинженерии. Для самых активных ежегодно проводят специальный онлайн-марафон.

«Такая подготовка помогает детям успешно сдать основной государственный экзамен и поступить в предпрофессиональные классы: медицинские, ИТ, инженерные или психолого-педагогические», — заявил мэр Москвы.

Партнерами проекта уже стали 14 ведущих университетов страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября 2027 года ученики старшей школы получат возможность не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. Нововведение снизит стресс при переходе в 10-й класс и поможет тем, кто еще не определился с профессией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
