Названы последствия прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане
Ликвидация урона потребует полноценного мониторинга на местности.
Фото: МЧС РФ
Географ Идрисов: прорыв дамбы в Дагестане разрушил часть приречных лесов
Из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников. Об этом РИА Новости заявил кандидат географических наук Идрис Идрисов.
По словам эксперта, грязевые массы могли закупорить узкое русло реки Дарвагчай неподалеку от моря и сформировать разливы. Чтобы провести сброс воды, необходим полноценный мониторинг на местности, подчеркнул Идрисов.
По состоянию на 8 апреля, в Дагестане после паводков оставались подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог в восьми населенных пунктах. Массовые потопы в республике начались 5 апреля 2026 года после сильных осадков — вода переполнила Геджухское водохранилище и прорвала земляной вал.
Президент РФ Владимир Путин призвал оказать пострадавшим всю необходимую помощь и поручил компетентным лицам контролировать ход работ по ликвидации последствий, а также мониторить санитарную обстановку в регионе. Соответствующая правительственная комиссия была создана указом председателя правительства России Михаила Мишустина.
