Борт Ил-76 доставил в пострадавший от паводка Дагестан более 20 тонн гумпомощи
Спасатели тем временем работают в той части республики, где снегопад отрезал целые жилые районы.
Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
Какая помощь необходима пострадавшему от паводков Дагестану, решают сегодня в республике, куда по поручению президента прибыли главы МЧС, Минприроды и Минстроя. С местными властями они оценивают масштабы разрушения, в том числе с борта вертолета. Во время облета наглядно виден уровень подтоплений. Позже прошла встреча с пострадавшими жителями.
Спецборт Ил-76 сегодня доставил в регион более 20 тонн гуманитарной помощи. Это тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы. Все это пригодится для восстановительных работ.
И пока одна часть Дагестана переживает последствия наводнения, другую засыпал мощный снегопад, отрезав целые районы. На помощь вновь пришли спасатели. Они доставляют продукты и оказывают медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Сложнее всего жителям горных районов, откуда выбраться самостоятельно через двухметровые сугробы сейчас практически невозможно.
- 9 апр
- Названы последствия прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане
- 8 апр
- В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане
- 7 апр
- Минфин оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане
- 7 апр
- Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
- 7 апр
- В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба
- 7 апр
- Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
- 7 апр
- Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане
- 7 апр
- Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
- 7 апр
- Подтопленные дома и погибшие люди: последствия паводков в Дагестане
- 6 апр
- Путин поручил оказать помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане
