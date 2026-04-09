Борт Ил-76 доставил в пострадавший от паводка Дагестан более 20 тонн гумпомощи

Какая помощь необходима пострадавшему от паводков Дагестану, решают сегодня в республике, куда по поручению президента прибыли главы МЧС, Минприроды и Минстроя. С местными властями они оценивают масштабы разрушения, в том числе с борта вертолета. Во время облета наглядно виден уровень подтоплений. Позже прошла встреча с пострадавшими жителями.

Спецборт Ил-76 сегодня доставил в регион более 20 тонн гуманитарной помощи. Это тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы. Все это пригодится для восстановительных работ.

И пока одна часть Дагестана переживает последствия наводнения, другую засыпал мощный снегопад, отрезав целые районы. На помощь вновь пришли спасатели. Они доставляют продукты и оказывают медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Сложнее всего жителям горных районов, откуда выбраться самостоятельно через двухметровые сугробы сейчас практически невозможно.

