Борт Ил-76 доставил в пострадавший от паводка Дагестан более 20 тонн гумпомощи

Спасатели тем временем работают в той части республики, где снегопад отрезал целые жилые районы.

Какая помощь необходима пострадавшему от паводков Дагестану, решают сегодня в республике, куда по поручению президента прибыли главы МЧС, Минприроды и Минстроя. С местными властями они оценивают масштабы разрушения, в том числе с борта вертолета. Во время облета наглядно виден уровень подтоплений. Позже прошла встреча с пострадавшими жителями.

Спецборт Ил-76 сегодня доставил в регион более 20 тонн гуманитарной помощи. Это тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы. Все это пригодится для восстановительных работ.

И пока одна часть Дагестана переживает последствия наводнения, другую засыпал мощный снегопад, отрезав целые районы. На помощь вновь пришли спасатели. Они доставляют продукты и оказывают медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Сложнее всего жителям горных районов, откуда выбраться самостоятельно через двухметровые сугробы сейчас практически невозможно.

9 апр
Названы последствия прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане
8 апр
В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане
7 апр
Минфин оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане
7 апр
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
7 апр
В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба
7 апр
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
7 апр
Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане
7 апр
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
7 апр
Подтопленные дома и погибшие люди: последствия паводков в Дагестане
6 апр
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане
Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео