Режим ЧС федерального уровня установлен в Дагестане и Чечне

|
Светлана Стофорандова
Главам пострадавших республик поручено оперативно оценить масштаб ущерба для его возмещения.

Как борются с паводками в Дагестане и Чечне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Наводнение в Дагестане

Обстановка в Дагестане и Чечне официально признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава МЧС России Александр Куренков сейчас находится в Дагестане, где ситуация наиболее сложная. Он лично осмотрел затопленные районы и пункты временного размещения людей.

«Для населения бортом МЧС России уже доставлено свыше 20 тонн бутилированной воды. Кроме того, из резерва МЧС России выделены тепловые пушки, мотопомпы и бензопилы, которые будут задействованы в ходе аварийно-восстановительных работ», — сообщил Куренков.

Он также поставил перед главами пострадавших республик задачу постоянно информировать население обо всех мерах поддержки, а также оперативно оценить размер причиненного ущерба для возмещения понесенных затрат.

Для координации помощи по поручению президента России Владимира Путина создана специальная комиссия. В ее состав вошли главы республик, а также федеральные министры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство финансов (Минфин) России оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане. Средства будут направлены сразу после подсчета разрушений и определения числа пострадавших.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

