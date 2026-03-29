Корреспондент «Известий» Магомедов спас ребенка во время наводнения в Дагестане

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов помог мальчику, оказавшемуся в водной ловушке, когда снимал репортаж о последствиях сильных дождей в Дагестане. Он не остался в стороне от чужой беды и на своих плечах перенес ребенка на сушу. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Все, пошли, ноги выше держи!.. Вот так приходится спасать детей, которые оказались в западне… Лучше дома сидеть в такую погоду и не выходить на улицу», — сказал Магомедов.

Мальчишка, спасаясь от стихии, забрался на стену одного из недостроенных зданий, фундамент которого уже на полметра был заполнен водой. Там его и обнаружили местные жители и съемочная группа. Автомобиль, стоявший рядом с ненадежным убежищем ребенка, тоже почти наполовину был затоплен.

Люди еще пытаются хотя бы вытащить ценные вещи из своих домов, разрушенных потоками воды. Некоторые строения полностью смыты, другие затоплены до потолка, многие семьи потеряли буквально все свое имущество.

«Не прошло получаса, уже до окон вода… К рассвету уже до потолка вода набралась. Живы, здоровы, а остальное — что, по воле Всевышнего это все», — смиренно говорит местный житель, оставшийся без жилья.

Представители администрации республики из-за подтоплений ввели режим повышенной готовности, он будет действовать до понедельника. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что из-за сильнейших дождей и ветра во многих районах и городах ситуация стала критической. На перегоне Хасавюрт — Кади-Юрт обрушился железнодорожный мост, вода в реке Ярык-Су поднялась и ограничила движение на автомобильных и пешеходных мостах.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Дагестане развернули оперативные штабы для устранения последствий наводнения. Меликов поручил усилить работу служб в пострадавших муниципалитетах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.