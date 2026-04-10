В затопленные районы Дагестана направили 100 сотрудников МЧС
Также в зону бедствия прибывает 30 единиц техники.
Фото: © РИА Новости/Зиявутдин Гаджиахмедов
В подтопленные районы Дагестана дополнительно направили 100 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС), они займутся устранением последствий наводнения. Об этом сообщили в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX.
Соответствующее поручение дал глава МЧС Александр Куренков. Отправленные в регион сотрудники несут службу в Донском спасательном центре МЧС РФ. Вместе с ними в район бедствия переправляют 30 единиц техники.
В МЧС также сообщили, что спасатели продолжают обходить частные дома и дворы, проводят расчистку территории и обеспечивают снабжение жителей провизией. Кроме того, пострадавшие от подтопления участки и инфраструктурные объекты дезинфицируют.
Обстановку в Дагестане и Чечне официально признали чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Для координации помощи по поручению президента РФ Владимира Путина создали специальную комиссию, в состав которой вошли главы республик, а также федеральные министры. Куренков лично осмотрел затопленные районы и пункты временного размещения людей.
