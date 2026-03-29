В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Горожане находятся в гостиницах и пунктах временного размещения.

В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек

Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан

Число эвакуированных из подтопленных домов в Махачкале жителей достигло 250

В Махачкале 250 человек эвакуировали из подтопленных домов, из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиницах и пунктах временного размещения. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

«На данный момент эвакуировано 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников», — написал градоначальник.

Уточняется, что для размещения горожан подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения. По словам Салавова, пострадавшим оказывается всесторонняя помощь.

Специализированные службы в круглосуточном режиме занимаются откачкой воды из домов. Также 29 марта сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций. Накануне проведение этих работ было затруднено, поскольку подъезд к объектам оказался перекрыт брошенными автомобилями.

«В настоящее время ведется их эвакуация, после чего специалисты смогут полноценно приступить к работам», — сообщил мэр Махачкалы.

В Дагестане введен режим повышенной готовности, он продлится до понедельника. Накануне из-за обильных дождей произошли подтопления, повлекшие за собой перебои в функционировании систем электроснабжения и водоснабжения. Больше других населенных пунктов пострадала столица региона — Махачкала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дагестане около 110 тысяч человек остаются без света. По словам главы Дагестана, в столице от подтопления пострадали три главных центра питания — подстанции «Махачкала-110», «Приморская» и «Восточная».

В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек
