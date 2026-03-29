Собянин: Резидент ОЭЗ Москвы обучает специалистов в рамках нацпроекта «Кадры»

|
София Головизнина
София Головизнина

Центром системы повышения квалификации специалистов микроэлектронной отрасли стал Учебный центр Научно-исследовательского института молекулярной электроники.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

В Москве особое внимание уделяют подготовке кадров для наукоемких отраслей, что стратегически необходимо для технологической независимости России. О том, как в столице обучают специалистов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Ядром системы повышения квалификации кадров для микроэлектронной отрасли стал Учебный центр Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) — резидент особой экономической зоны „Технополис Москва“. С 2025 года НИИМЭ — участник федерального проекта „Активные меры содействия занятости“ национального проекта „Кадры“», —написал мэр Москвы.

Учебный центр предлагает более 50 программ, созданных в том числе научными сотрудниками и инженерами, которые участвуют в разработках инновационных решений, материалов и оборудования. Каждая программа содержит самые современные образовательные технологии, включая учебные фильмы, виртуальные тренажеры, электронные модули с приемами анимации и 3D-прототипирования.

Слушатели курсов сразу знакомятся с практикой и свежими данными, полученными в ходе научно-исследовательских и опытных конструкторских работ.

Заявки в НИИМЭ поступают от предприятий со всей России. Обучение в центре уже прошли свыше 200 представителей ведущих микроэлектронных компаний страны, что помогает активно масштабировать передовые технологии в отрасли.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

18:51
«Посвящена в йогини?» — Zivert покалечилась во время тренировки
18:31
Израильская полиция не пустила латинского патриарха в храм Гроба Господня
18:14
«Думала, что умираю»: стая собак на Кипре напала на легкоатлетку Ирину Масанову
18:00
Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру
17:56
Умер народный артист Азербайджана Расим Балаев
17:36
Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД

Сейчас читают

Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД
Нулевой триместр: почему женщины готовятся к беременности как к марафону
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео