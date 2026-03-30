Внутренние волнения: в США разгораются массовые протесты

Американцев не устраивает выросшая стоимость жизни и война на Ближнем Востоке и не только.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Paul Weaver; 5-tv.ru

Для кураторов израильских ударов в Вашингтоне эта война с каждым днем становится все дороже. Один массированный обстрел — это миллиарды потраченных долларов. При этом, по данным западной прессы, на Ближнем Востоке сейчас размещены более 50 тысяч американских военнослужащих. А это — дополнительные расходы на их содержание. Уже сейчас заметно, что этот конфликт все сильнее влияет на настроения внутри самих США. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков в этом убедился.

Претендовали побить рекорд пика протестов против войны во Вьетнаме, который держится почти 60 лет. Но сыграть полумиллионный нью-йоркский марш образца 1967 года у оркестрантов всего этого действа так и не получилось. В той же деловой столице Штатов, на Манхэттене, собрали противников республиканской администрации на порядок меньше. Выходные оказались как нельзя кстати. Кроме традиционных участников маршей Black Lives Matter, которые активно протестуют в любой день и в любую погоду, собрать разгневанных американцев в будни всегда проблематично.

— Перемирие немедленно! Хватит бесконечных войн! Хватит вредить странам Ближнего Востока! Мы — нация, которая слишком долго воюет. Пришло время заключить мир!

— Хватит воевать! Отстаньте от Кубы!

Однако для многих участников маршей военная составляющая в политике администрации оказалась далеко не главной.

— Разрушение всех общественных институтов, общественного здравоохранения, науки! Это просто ужасно! Это — тревожно!

Пожалуй, главная претензия американцев к Вашингтону — рост стоимости жизни. По прогнозам, цена продовольственной корзины вырастет на 6% — как и на горючее. Дизель всего за месяц подорожал на треть. Даже в богатом нефтью Техасе жители экономят на бензине.

— Пришло время тратить деньги на американский народ, используя наши финансовые ресурсы, доллары из налоговых поступлений на здравоохранение, инвестиции в человеческий капитал, как это делают в других странах.

Организаторы митингов довели до сведения участников: расходы Штатов на ближневосточный конфликт приближаются к отметке 30 миллиардов долларов — каждый день плюс миллиард. Демпартия использует удобный момент: недовольство народное можно направить на изменение баланса сил к ноябрьским выборам в Конгресс.

Республиканцы это заметили. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон назвала протесты своеобразными «сеансами психотерапии, направленными против Трампа, спонсорами которых выступили влиятельные левые финансисты из числа демократов».

Организаторы довольны. Они утверждают: акция «Нет королям» особенно удалась. Более трех тысяч мероприятий во всех 50 штатах. А значит, механизмы протестной мобилизации работают. Общая численность тех, кто откликнулся на призыв Демпартии, выросла: благо, и с погодой повезло. Плюс немного музыки и декораций.

И как будто бы неспроста на протестах появились уже и элементы предвыборной агитации к президентским выборам 2028 года.

