«Вместо дня рождения дочки»: Надин Серовски госпитализирована в тяжелом состоянии в Таиланде

Блогер Надин Серовски госпитализирована в тяжелом состоянии в Таиланде. Об этом звезда интернета рассказала у себя на странице в соцсети.

«Вместо ужина в честь дня рождения дочки я оказалась на операционном столе. Аппендицит», — написала 31-летняя Надин Серовски.

Блогер также добавила, что очень сильно волнуется о своем состоянии, так как непонятно, лопнувший или просто воспаленный у нее аппендицит. Знаменитость отметила, что, как сказали врачи, это две огромные разницы.

Кроме того, Надин беспокоит уровень медицины в Таиланде. Девушка вся извелась от нервов и огромного стресса, который внезапно на нее свалился.

«Просто страшно. Вчера я думала, что умираю, но меня просто отключило от боли обмороком», — написала знаменитость, добавив, что все же надеется на лучшее.

В это время блогера поддерживают ее многочисленные подписчики. Пользователи сети оставляют подбадривающие сообщения и не сомневаются в том, что в конечном итоге все закончится благополучно.

Ранее стало известно, что Серовски задолжала налоговой более 68 миллионов рублей. Блогер также известна как автор курсов по саморазвитию. На страницы знаменитости в соцсетях были подписаны более девяти миллионов человек, а цена на ее «занятия» начиналась от 500 тысяч рублей.

