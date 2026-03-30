«Вместо дня рождения дочки»: Надин Серовски госпитализирована в тяжелом состоянии в Таиланде

|
Дарья Бруданова Журналист

Интернет-знаменитость очень беспокоится о своем состоянии из-за низкого уровня медицины в стране.

Что случилось с блогером Надин Серовски

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Надин Серовски госпитализирована в тяжелом состоянии в Таиланде. Об этом звезда интернета рассказала у себя на странице в соцсети.

«Вместо ужина в честь дня рождения дочки я оказалась на операционном столе. Аппендицит», — написала 31-летняя Надин Серовски.

Блогер также добавила, что очень сильно волнуется о своем состоянии, так как непонятно, лопнувший или просто воспаленный у нее аппендицит. Знаменитость отметила, что, как сказали врачи, это две огромные разницы.

Кроме того, Надин беспокоит уровень медицины в Таиланде. Девушка вся извелась от нервов и огромного стресса, который внезапно на нее свалился.

«Просто страшно. Вчера я думала, что умираю, но меня просто отключило от боли обмороком», — написала знаменитость, добавив, что все же надеется на лучшее.

В это время блогера поддерживают ее многочисленные подписчики. Пользователи сети оставляют подбадривающие сообщения и не сомневаются в том, что в конечном итоге все закончится благополучно.

Ранее стало известно, что Серовски задолжала налоговой более 68 миллионов рублей. Блогер также известна как автор курсов по саморазвитию. На страницы знаменитости в соцсетях были подписаны более девяти миллионов человек, а цена на ее «занятия» начиналась от 500 тысяч рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

14:33
«Они работают эффективнее»: на Украине призывают мобилизовать женщин
14:26
Знают о вас все: как мошенники следят за россиянами через «умные» колонки
14:10
Ватикан обвинил Израиль в дискриминации из-за недопуска патриарха в храм Гроба Господня
14:01
«Щавель» против «каталога»: в каких словах россияне чаще всего ищут ударения
13:53
Прогулки по промзоне, а не Арбату: британского дипломата заподозрили в шпионаже
13:47
Сотрудники ТЦК схватили украинского актера Ярослава Шиндера прямо в такси

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео