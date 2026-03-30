Лерчек вернулась в онкоцентр для продолжения лечения

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Валерии Чекалиной установили порт в шею для введения химиотерапевтических препаратов напрямую в крупную вену.

Блогер Лерчек вернулась на химиотерапию

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, вновь поступила в медицинское учреждение для продолжения лечения после кратковременного перерыва. Об сообщили «Известиях».

Пациентка проходит курс терапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. В рамках лечения ей установили порт в область шеи для введения препаратов химиотерапии в крупную вену. По словам самой Чекалиной, процедура оказалась болезненной.

Ненадолго блогер покидала учреждение, чтобы поздравить четырехлетнего сына Льва с днем рождения. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что Валерия уже прошла первую процедуру химиотерапии и курс иммунной терапии. Всего план лечения предусматривает девять этапов.

Сквиччиарини уточнил, что на фоне болезни у блогера возникли осложнения: полностью ослепла на правый глаз, появились трудности с передвижением. При этом после лучевой терапии боли в ноге уменьшились.

Бывший супруг Валерии Чекалиной, Артем, отметил, что лечение потребует значительных финансовых затрат. Он подчеркнул, что блогеру необходимы средства не только на медицинские процедуры, но и на содержание детей.

Чекалин также коснулся нового бизнес-проекта матери блогера, Эльвиры Феопентовой, связанного с запуском косметического бренда. Он признался, что не знает источники финансирования проекта, но выразил надежду, что предприятие поможет семье справиться с финансовыми трудностями.

