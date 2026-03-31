Сын Лопыревой получит школьное образование в России

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Звезда вместе с сыном вернулась в Россию из-за событий на Ближнем Востоке.

Сколько детей у Лопыревой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская модель Виктория Лопырева, которая уже несколько лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), нашла для своего сына Марка Лео школу в России. Об этом звезда сообщила в интервью изданию 7Дней.ru.

Она отметила, что мальчика зачислили в подготовительную группу одного из престижных учебных заведений страны, где он проходит специальные для поступления курсы. В первый класс ребенок отправится уже в следующем году.

Лопырева также призналась, что планировала устроить Марка Лео в школу в Дубае. Для этого звезда отдала его в престижный международный дошкольный центр, однако спустя некоторое время планы изменились. Кроме того, телеведущая добавила, что из-за событий на Ближнем Востоке ей вместе с ребенком пришлось вернуться в Россию раньше времени.

Мальчик свободно разговаривает на двух языках и активно увлекается футболом. Модель сказала, что, если сын захочет связать свою жизнь с профессиональным спортом, то не станет идти против его выбора.

«Марк Лео очень хорошо формулирует свои мысли, и мы все им просто восхищаемся. Он так классно оформляет свои мысли на любом из двух языков. Удивляюсь, как ребенок в 7 лет может так разговаривать. Он очень развитый мальчик. В будущем вижу его в той сфере, где он сам захочет себя видеть», — заключила Лопырева.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Юлия Ковальчук заявила о желании родить сына. Сейчас она вместе со своим супругом Алексеем Чумаковым воспитывает двух дочерей — Амелию и Алисию.

Последние новости

7:33
Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже
7:30
Рекомендация, а не закон: зачем в России штампуют ГОСТы, которые можно не соблюдать
7:14
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
7:00
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте. Лучшее видео из зоны СВО
6:58
Сын Лопыревой получит школьное образование в России
6:42
«Я еще котируюсь!» — вдова Левкина о том, как ее перепутали с подругой дочери

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
Раскрыта зарплата Зеленского
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео