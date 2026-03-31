«Полный и надежный контроль: как вылечить эпилепсию

Дарья Корзина
Существует несколько методов терапии. Но насколько они эффективны?

Можно ли вылечить эпилепсию

Врач-невролог Воронкова: эпилепсия лечится, но не излечивается

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, которым страдает около 1% населения. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на врача-эпилептолога Киру Воронкову. Вопрос о возможности полного избавления от болезни актуален не только для пациентов, но и для их близких.

Медицинские эксперты выделяют несколько понятий, связанных с лечением эпилепсии:

  • Контроль над приступами предполагает полное отсутствие судорог при регулярном приеме противоэпилептических препаратов;
  • Ремиссия означает устойчивое отсутствие приступов в течение определенного времени, обычно одного года и более, как на фоне терапии, так и без лечения;
  • Излечение характеризуется полной и долговременной свободой от приступов без приема лекарств после завершения курса терапии.

Основным методом терапии остается прием противоэпилептических препаратов. Этот класс лекарств обладает выраженной противосудорожной активностью и назначается исключительно пациентам с подтвержденным диагнозом эпилепсии.

«Эпилепсия лечится, но не излечивается. <…> Правильно подобранная терапия может эффективно контролировать приступы примерно в 65–70% случаев — то есть обеспечивать полный и надежный контроль», — пояснила врач-эпилептолог Кира Воронкова.

Специалист отметила, что альтернативные методы, включая гомеопатию и различные народные практики, не заменяют лечение и не обеспечивают стабильного контроля приступов. Помимо медикаментозной терапии, применяю и хирургические методы лечения, а также кетогенную диету.

«Отдельно среди хирургических подходов можно выделить методы стимуляции», — добавила Воронкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые признаки болезни Альцгеймера проявляются не через ухудшение памяти, а через изменения в повседневной деятельности.

