Собянин: строительные леса с куполов храма Христа Спасителя снимут летом

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

В ближайшие годы также будут проводиться работы по укреплению фундаментов и гидроизоляции. Они не нарушат работу храма.

Когда закончится реставрация храма Христа Спасителя

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

В храме Христа Спасителя выполнили капитальный ремонт фасадов, смотровых площадок и звонниц. В пасхальные дни строители планируют снять леса с больших золотых крестов, а летом — с куполов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

В главном храме столицы уже несколько лет продолжаются масштабные реставрационные работы. Специалисты провели капитальный ремонт фасадов, смотровых площадок и звонниц. Сейчас они завершают восстановление куполов и крестов.

Рабочие ведут тщательную работу: заменили около 500 декоративных элементов из литой бронзы, каждый весит примерно 50 кг. Кроме того, мастера обновили около 40 тысяч более мелких деталей.

Впереди остаются масштабные технические задачи. Рабочие укрепят фундаменты, займутся гидроизоляцией и другими важными процессами. Эти работы продолжат в ближайшие годы, чтобы не мешать работе храма и проведению служб.

Ранее Собянин рассказал о реставрации Политехнического музея, Центрального телеграфа на Тверской, усадьбы Останкино и экспериментального жилого дома в Кривоарбатском переулке. Также восстанавливают палату XVII века на Пречистенке, усадьбу А. А. Бахрушина, жилой дом Мальцевых на Большой Якиманке и городскую усадьбу на Пречистенке.

