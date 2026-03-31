Собянин сообщил о планах модернизации культурных центров Москвы

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 27 0

В 2025 году городских парках появились лесные библиотеки — удобные пространства для чтения и работы.

Какие культурные центры модернизируют в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В прошлом году в Москве обновили 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX. 

После масштабной реконструкции открылся культурный центр «Москвич» рядом со станцией метро «Текстильщики».

В городских парках также появились лесные библиотеки — удобные пространства для чтения и работы. Посетители могут выбрать книги, воспользоваться электронным каталогом по QR-коду, а также посетить концерты, мастер-классы, литературные чтения и лекции.

До конца 2026 года специалисты планируют завершить реставрацию культурного центра «ЗИЛ» на Восточной улице и реконструкцию центра «Авангард» на улице Генерала Белова.

Ранее Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка. В 2026 году запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши (на старой территории в зоне «Круг катания») и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории зоопарка. 

