В России снизилась подростковая преступность

Анастасия Антоненко
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В России с начала года удалось стабилизировать обстановку с детской и подростковой преступностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Согласно заявлению, за два месяца число предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось на 9,6% — с 4,9 тысячи до 4,4 тысячи.

В ведомстве подчеркнули, что работа на этом направлении находится на постоянном контроле.

В начале марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии МВД обратил внимание, что итоги 2025 года показали рост подростковой преступности. При этом доля особо тяжких и тяжких преступлений превысила 40%.

Российский лидер призвал оперативно и адекватно отреагировать на ситуацию. Он подчеркнул, что борьба с подростковой преступностью — это общенациональная задача.

Кроме того, практика показывает, что молодых людей втягивают в криминальную среду намеренно, 45% подростков совершают преступления в групповых формах соучастия.

Особенно тревожны проявления агрессии подросткового поколения в школах, колледжах и общественных местах.

