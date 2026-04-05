Смертельная красота: химик рассказала, чем категорически нельзя окрашивать яйца

Токсичные вещества проникают через поры скорлупы внутрь даже без трещин.
Химик Поликарпова: окрашенные гуашью яйца опасны для здоровья
Категорически нельзя использовать для окрашивания пасхальных яиц маркеры, фломастеры, гуашь, марганцовку и линяющие лоскуты ткани — все они содержат опасные токсичные соединения. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова в беседе с порталом Газета.ру.
Химик пояснила, что скорлупа, даже без видимых трещин, не является абсолютным барьером.
«Любые токсичные вещества способны проникать внутрь через поры — как при варке, так и непосредственно в процессе окрашивания», — предупредила Поликарпова.
При этом она отметила, что для пасхальной окраски подходят любые яйца — и белые, и коричневые, однако скорлупа темных яиц обычно почти вдвое толще, чем у белых, что дает дополнительную защиту.
По словам специалиста, в составе маркеров и фломастеров присутствуют органические растворители и нередко токсичные соединения. Гуашь может содержать фенол. Отдельное предупреждение химик сделала в адрес хозяек, практикующих окрашивание с помощью лоскутков ткани или нитей, которые сильно линяют.
Яйца, окрашенные непищевыми красителями, она рекомендовала оставлять в качестве декоративного украшения праздничного стола. А для подачи на стол использовать природные красители: луковую шелуху, свеклу, куркуму.
Ранее 5-tv.ru писал о безопасном поедании праздничного кулича. Важно помнить, что для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, порция должна быть в два раза меньше. Также диетолог советует обратить внимание на сроки годности и состав куличей, если они покупные. В идеале в них не должно быть ни грамма маргарина, кондитерских жиров и усилителей вкуса.
