Нельзя выбрасывать? Священник Портнов объяснил, что делать с остатками куличей

Элина Битюцкая
Испортившуюся праздничную еду можно отдать животным.

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, дал совет верующим, что делать с куличами и крашеными яйцами, которые после Пасхи долго пролежали и испортились. Об этом сообщает aif.ru.

«Какой-то большой святыней освященые куличи и яйца не являются. Принято таки продукты, если они остались и не были сразу съедены, отдавать животным, птичкам. Это самый лучший, думаю, вариант. В крайнем случае, можно в храм принести, если там есть место для сжигания», — сказал священник.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова поделилась историей о пасхальном дереве и сухой ветке, давшей листья.

Традицию украшать так называемое «пасхальное дерево» дипломат подсмотрела у древних славян. На сухих ветках Захарова ежегодно развешивает раскрашенные пасхальные яйца в ожидании чуда.

13 апр
Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
13 апр
Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
12 апр
Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
12 апр
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
12 апр
Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
12 апр
Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
12 апр
Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
12 апр
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
12 апр
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
12 апр
ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
Последние новости

13:35
Младенца нашли мертвым в парке Тюмени
13:29
Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа
13:15
Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
13:05
Делала подтяжку рук: во время процедуры в частной клинике Москвы умерла женщина
12:52
В Барнауле появится новый асфальтобетонный завод
12:50
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором

Сейчас читают

Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Советский стандарт: в школы России предложили вернуть общественно полезный труд
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео