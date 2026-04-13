Нельзя выбрасывать? Священник Портнов объяснил, что делать с остатками куличей

Испортившуюся праздничную еду можно отдать животным.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Священник Портнов объяснил, как поступить с остатками освященных куличей
Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, дал совет верующим, что делать с куличами и крашеными яйцами, которые после Пасхи долго пролежали и испортились. Об этом сообщает aif.ru.
«Какой-то большой святыней освященые куличи и яйца не являются. Принято таки продукты, если они остались и не были сразу съедены, отдавать животным, птичкам. Это самый лучший, думаю, вариант. В крайнем случае, можно в храм принести, если там есть место для сжигания», — сказал священник.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова поделилась историей о пасхальном дереве и сухой ветке, давшей листья.
Традицию украшать так называемое «пасхальное дерево» дипломат подсмотрела у древних славян. На сухих ветках Захарова ежегодно развешивает раскрашенные пасхальные яйца в ожидании чуда.
