Дайвер на Багамах погрузился на глубину вместе с попугаем

Птицу-экстремала поместили в специальный батискаф.

Дайверу стало скучно нырять одному на Багамах, и он решил взять с собой попугая. А для этого собрал питомцу мини-батискаф. Он соединил друг с другом предметы, не имеющие отношения к погружению: пластиковый контейнер для еды и баллон для пейнтбола, и установил внутри датчик уровня кислорода. Перед полноценным заплывом проверил конструкцию в ванне.

Попугая зовут Бебе, и, по словам хозяина, он очень смелый и давно привык к экстриму в обществе своего человека. Перед дайвингом птица уже прыгала с парашютом в специальной нагрудной капсуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Австрии 20-летний парень отправил почтой раненого кота в Германию. Сотрудники почты обнаружили животное в одной из посылок: молодой человек поместил кота в тесную коробку без еды и воды.

В суде горе-хозяин пытался оправдаться, утверждая, что питомца якобы похитили, однако следствие доказало обратное. Парня признали виновным в жестоком обращении с животными и приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

