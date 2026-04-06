Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Кроме того, он призвал усилить контроль за процедурой получения льготных лекарственных препаратов.

Путин поручил обеспечить транспортную доступность больниц

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения. В частности, это касается маленьких городов и сельской местности. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля 2026 года», — сказано в публикации.

Также глава государства поручил правительству усилить контроль за процедурой обслуживания рецептов на получение льготных лекарственных препаратов. Помимо этого, Путин дал поручение обеспечить внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику. Речь шла, например, об автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований.

Ранее президент России принял участие в открытии ряда объектов транспортной инфраструктуры в разных регионах страны. В рамках мероприятия Путин по видеосвязи дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Он пообещал, что в будущем география применения такого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы.

