Южная Корея готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Россией

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

В компании Korean Air назвали условие, при котором будут готовы вернуться к обсуждению темы.

Южная Корея рассмотрит возобновление авиасообщения с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air допускает возможность возобновления прямых рейсов в Россию, когда мировая обстановка стабилизируется. Об этом пишет РИА Новости.

«Korean Air считает возможным обсуждение (Возобновления рейсов — Прим. ред.) в будущем при улучшении ситуации», — отметили в компании.

При этом не сказано, что конкретно имеется в виду.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол КНР в России предложил сделать безвизовый режим бессрочным. По его мнению, такое решение принесет пользу обеим странам. Пока эта программа действует до 14 сентября 2026 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос продления безвиза с Китаем находится в проработке.

Также Мозамбик и Шри-Ланка намерены отменить визы для российских туристов в 2026 году. Проекты соглашений уже находятся на рассмотрении профильных ведомств.

 

