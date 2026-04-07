«Бандитская пуля»: актер Даниил Воробьев вышел на красную дорожку с фингалом

Актеру не впервой появляться на премьерах необычным способом.

Знаменитости нередко шокируют публику своими нарядами, фразами и реакциями. Но вряд ли кто-то вспомнит, чтобы на красную дорожку актер вышел с фингалом под глазом. А такое возможно! Так, например, актер Даниил Воробьев появился на премьере фильма «Моя собака — космонавт» именно в таком образе.

«А это бандитская пуля на съемках!» — пояснил актер, отвечая на вопрос корреспонденту 5-tv.ru.

Эмоций на съемке Даниилу явно хватило. Ждать ли полета в космос?

«Не надо, ребята, в космос!» — открестился актер.

В конце марта Воробьев буквально «влетел» на красную дорожку со своей съемочной группой. Как оказалось, про него снимали кино. Огромные камеры преследовали актера на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал» на каждом шагу.

При этом он не стал раскрывать деталей съемок, сохранив интригу. Даниил добавил, что даже момент интервью с корреспондентом точно войдет в фильм.

