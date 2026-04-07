«Жвачка в голове»: актер Павел Ворожцов объяснил, почему дети многое не знают

|
Дарья Бруданова
Знаменитость вступился за молодое поколение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У современных детей в голове жвачка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Павел Ворожцов на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

«У нас дети не только Юрия Гагарина, они вообще многое не знают. Если к ним попадает информация, то она сразу же улетает. Это такая, знаете, жвачка в голове», — сказал звезда российского кино.

Актер пояснил, что, по его мнению, происходит это из-за неконтролируемого потока информации. В эпоху интернета, как уточнил Ворожцов, дети очень много узнают за короткий промежуток времени, однако не успевают «обработать» полученные знания. В результате в их головах что-то значимое теряется, а какая-то ерунда обретает смысл.

Также на премьере фильма «Моя собака — космонавт» Ворожцов рассказал, кем хотел стать в детстве. Будучи мальчишкой, артист не грезил о чем-то грандиозном, наоборот, он мечтал о более приземленной профессии. Однако судьба распорядилась иначе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Я вообще не против»: Даниил Воробьев рассказал о желании дочери жить в кино
12:30
Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке
12:22
Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике
12:16
Кажутся безобидными: россиян предупредили об опасности «полезных» ссылок
12:08
«Жвачка в голове»: актер Павел Ворожцов объяснил, почему дети многое не знают
12:00
В Иране призвали молодежь выйти на протест против ударов США по электростанциям

Сейчас читают

СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео