«Жвачка в голове»: актер Павел Ворожцов объяснил, почему дети многое не знают

Актер Павел Ворожцов: у современных детей в голове жвачка

У современных детей в голове жвачка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Павел Ворожцов на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

«У нас дети не только Юрия Гагарина, они вообще многое не знают. Если к ним попадает информация, то она сразу же улетает. Это такая, знаете, жвачка в голове», — сказал звезда российского кино.

Актер пояснил, что, по его мнению, происходит это из-за неконтролируемого потока информации. В эпоху интернета, как уточнил Ворожцов, дети очень много узнают за короткий промежуток времени, однако не успевают «обработать» полученные знания. В результате в их головах что-то значимое теряется, а какая-то ерунда обретает смысл.

Также на премьере фильма «Моя собака — космонавт» Ворожцов рассказал, кем хотел стать в детстве. Будучи мальчишкой, артист не грезил о чем-то грандиозном, наоборот, он мечтал о более приземленной профессии. Однако судьба распорядилась иначе.

