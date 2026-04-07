Российская армия ударила по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ

Александра Якимчук
Наши войска поразили объекты в 153-х районах.

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Армия России поразила энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России на своем канале в мессенджере MAX.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины», — проинформировали в ведомстве.

Также российские войска нанесли удар по предприятиям, производящим системы управления и комплектующие для крылатых ракет. Кроме того, были атакованы военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины. Еще ВС РФ ударили по цехам сборки и местам хранения дронов и безэкипажных катеров.

Всего войска поразили объекты в 153-х районах. Более того, силами ПВО были уничтожены три авиационные бомбы и 217 беспилотников самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская артиллерия наносит сокрушительные удары по местам дислокации противника и на харьковском направлении. Это необходимо для поддержания наступления группировки войск «Север».

