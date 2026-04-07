«Географическое недоразумение»: космонавт Кононенко о названии планеты Земля

Космонавт Кононенко: название планеты Земля — географическое недоразумение

Название планеты Земля — какое-то географическое недоразумение. Именно эта мысль первой пришла на ум космонавту Олегу Кононенко после того, как он выглянул в иллюминатор на МКС во время своей первой миссии. Об этом написало агентство ТАСС.

Как пояснил Кононенко, наша планета представляет собой нечто большее, чем просто шар, где есть суша, вода и камень. Чувство, которое он испытал в тот момент, невозможно описать. Но именно тогда космонавт понял: название «Земля» — неправильное.

«Когда я вывелся на орбиту, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь», — сказал космонавт.

Кроме того, во время полета в космос Кононенко испытал еще одно яркое впечатление. К нему пришло осознание того, что Земля скорее похожа на живое существо, из которого он вышел на время, чтобы посмотреть на него со стороны.

Ранее космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказал 5-tv.ru о том, как проходит подготовка к полету за пределы Земли. По его словам, с ними работает много специалистов разного профиля. Среди них — эксперты по выживанию.

