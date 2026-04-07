«Огромное количество людей задействовано»: Зубрицкий про подготовку космонавтов

Евгения Алешина
С ними работают специалисты самого разного профиля на всех этапах.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В подготовке космонавтов к полету задействовано огромное количество людей. Об этом рассказал 5-tv.ru космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Зубрицкий в рамках проекта «Разрушители мифов».

«Огромное количество людей задействовано в подготовке, в сопровождении полета, а потом, по завершению, в реабилитации космонавтов», — сказал Зубрицкий.

Центр подготовки космонавтов находится в Подмосковье. В нем работают инструкторы, специалисты по парашютным прыжкам и выживанию и различные преподаватели. В центре также присутствуют медики, которые занимаются подготовкой космонавтов, начиная с того момента, как их отобрали в отряд, и до момента, когда они отправляются на орбиту. Более того, с космонавтом активно работают и после возвращения на Землю, помогая ему восстановиться.

«Разрушители мифов» — специальный проект, который представили ко Дню космонавтики социальная сеть «ВКонтакте» и платформа VK Видео совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

В понедельник, 6 апреля, в России стартовала первая Неделя космоса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин: мероприятия продлятся до Дня космонавтики, который в стране отмечают 12 апреля. По всей стране запланированы научные, образовательные и культурные события, которые направлены на популяризацию космонавтики, а также повышение престижа профессий, связанных с космосом.

