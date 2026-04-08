На западе Москвы нашли изрезанное тело девушки

На западе Москвы возле жилого дома обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями. О случившемся сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

«Около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подольске в квартире жилого дома обнаружили тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины. По предварительным данным, следов насильственной смерти не было выявлено.

Тревогу забили родственники, когда пара перестала выходить на связь. Они и нашли погибших в квартире. Там же находилась их маленькая дочь 2024 года рождения — ребенок не пострадал, его передали в специализированный центр.

Собеседник сообщил, что возможной причиной смерти могло стать отравление.

Выяснилось, что супруги интересовались свинг-практиками и искали третью участницу. Женщина вела канал под названием «Дьяволица», где размещала объявления о знакомстве с девушками, не придерживающимися здорового образа жизни. Мужчина публиковал похожие сообщения, указывая те же предпочтения.

