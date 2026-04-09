Нацисты расстреляли около 1500 человек перед потерей Кенигсберга в 1945 году

Перед освобождением Кенигсберга Красной армией — 9 апреля 1945 года — нацисты расстреляли около полутора тысяч военнопленных, а также жителей, которых забрали с оккупированных территорий Советского Союза. В их числе были женщины и дети.

Жестокие преступления были делом рук одного отряда гитлеровцев. Они устроили массовые расстрелы в том числе и потому, что пленные могли бы рассказать о других зверствах карателей.

Об этом стало известно из рассекреченных документов легендарной контрразведки — «Смерш». Сразу после штурма Кенигсберга, который потом стал Калининградом, оперативники службы начали большое расследование, поймали и привлекли к ответственности всех, кто участвовал в военных преступлениях на территории Восточной Пруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Риги прошел марш, участники которого чествовали ветеранов Латышского легиона СС. На Нюрнбергском трибунале это подразделение было признано преступным. В шествии приняли участие депутаты Сейма, а порядок охраняли усиленные подразделения полиции, что, по мнению наблюдателей, свидетельствует о поддержке мероприятия местными властями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.