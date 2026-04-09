Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

Евгения Алешина
27 0

Были выданы ордера на арест 14 человек.

Турецкого актера Бурака Дениза задержали в Стамбуле

Звезду турецкого сериала «Королева ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле в ходе антинаркотической операции. Об этом сообщил телеканал Habertürk TV со ссылкой на городскую прокуратуру.

«В рамках расследования, проведенного главной прокуратурой Анатолии Стамбула, были выданы ордера на арест 14 человек, включая Норма Эндера, Бурака Дениза, Хафтанур Санджактутан и Мерта Демира; 11 человек были задержаны», — говорится в публикации.

Двое подозреваемых смогли скрыться. Еще один человек, по информации правоохранителей, находится за границей. На данный момент уже проведены поиски в домах всех задержанных, рассказали в турецкой прокуратуре.

7 апреля в рамках новой антинаркотической операции в Турции задержали по меньшей мере девять человек из сферы шоу-бизнеса и кино. В числе задержанных был и звезда сериала «Дом, в котором ты родился» Ибрагим Челиккол.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандал с задержанием актрисы Ханде Эрчел по делу о наркотиках получил неожиданный финал. Всплыли детали, которые расставили все по местам.

Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
