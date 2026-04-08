В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В пунктах временного размещения находятся 591 человек, в числе которых 246 детей.

Сколько домов затоплено от наводнения в Дагестане

Фото: МЧС РФ

МЧС России: подтопленными в Дагестане остаются 1339 домов и 90 участков дорог

В Дагестане после паводков остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог в восьми населенных пунктах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в канале в мессенджере МАХ.

По данным ведомства, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 591 человек, среди них 246 детей. Всего развернуто 16 ПВР, в которых с людьми работают в том числе психологи МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На пострадавшие от паводка территории направили дополнительные силы спасателей и пожарных. Специалисты продолжают устранять последствия стихии: расчищают территории, обходят дома, доставляют жителям продукты и питьевую воду. Также ведутся работы по дезинфекции и санитарной обработке, восстанавливаются системы энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что пострадавшим необходимо оказать всю необходимую помощь, и поручил внимательно следить за ликвидацией последствий, в том числе санитарной обстановкой.

Для координации работы создали правительственную комиссию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Паводки в регионе начались 5 апреля после сильных осадков. Из-за переполнения Геджухского водохранилища произошел прорыв земляного вала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство финансов России оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане.

7 апр
Минфин оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане
7 апр
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
7 апр
В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба
7 апр
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
7 апр
Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане
7 апр
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
7 апр
Подтопленные дома и погибшие люди: последствия паводков в Дагестане
6 апр
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане
6 апр
«Сообщения бодряка не дают»: Бородина не сразу заметила наводнение в Дагестане
6 апр
Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане

