В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане

В пунктах временного размещения находятся 591 человек, в числе которых 246 детей.
Фото: МЧС РФ
МЧС России: подтопленными в Дагестане остаются 1339 домов и 90 участков дорог
В Дагестане после паводков остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог в восьми населенных пунктах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в канале в мессенджере МАХ.
По данным ведомства, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 591 человек, среди них 246 детей. Всего развернуто 16 ПВР, в которых с людьми работают в том числе психологи МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На пострадавшие от паводка территории направили дополнительные силы спасателей и пожарных. Специалисты продолжают устранять последствия стихии: расчищают территории, обходят дома, доставляют жителям продукты и питьевую воду. Также ведутся работы по дезинфекции и санитарной обработке, восстанавливаются системы энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что пострадавшим необходимо оказать всю необходимую помощь, и поручил внимательно следить за ликвидацией последствий, в том числе санитарной обстановкой.
Для координации работы создали правительственную комиссию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Паводки в регионе начались 5 апреля после сильных осадков. Из-за переполнения Геджухского водохранилища произошел прорыв земляного вала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство финансов России оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане.
