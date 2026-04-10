Собянин: в 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру

Специалисты проложили 750 километров электрических линий, а также построили 210 трансформаторных подстанций.

За последние два года в рамках программы реновации в столице проложили новые кабели, теплосети и трубопроводы водоснабжения. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города уточнил: с 2024 года специалисты модернизировали инфраструктуру в 70 районах. Особое внимание уделялось бесперебойному снабжению нужными ресурсами. Новые жилые комплексы подключались к сетям в приоритетном порядке, а вся коммуникация строилась заблаговременно.

В общей сложности электросетевые компании проложили 750 километров линий, а также построили 210 трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики протянули 40 километров теплосетей. Сотрудники Мосводостока построили 52 километра канализации и привели в порядок дороги, идущие к 64 новым домам. Так они обеспечили удобный подъезд для специальной техники, включая пожарные машины и кареты скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. На Новопесчаной улице специалисты уже привели в порядок 38 домов в стиле неоклассики, сохранив их архитектурный облик.

