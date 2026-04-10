Выживших после отравления попугаев вернут в зоопарк в Кудрово

Попугаев, выживших после отравления в частном зоопарке в Кудрово в Ленинградской области, вернут обратно в учреждение. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил директор заведения Павел Германов.

По словам руководителя организации, состояние птиц на данный момент оценивается как стабильное, новых случаев гибели среди подопечных не зафиксировано. Всех особей, находившихся под наблюдением врачей, перевозят из специализированной клиники обратно в вольеры. В помещениях зоопарка предварительно завершили комплекс обязательных дезинфекционных работ.

В Ленинградской области 8 апреля неизвестные отравили газом попугаев в частном парке в Кудрово. В результате воздействия отравляющих веществ погибло около 70 декоративных птиц, среди которых оказался знаменитый какаду, принимавший участие в съемках фильмов.

Газовая атака затронула не только животных, но и людей: две сотрудницы организации почувствовали недомогание и были госпитализированы. Следственный комитет уже отреагировал на случившееся, возбудив уголовное дело по факту массового истребления птиц. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства преступления и устанавливать личности причастных к совершению злодеяния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.