«Четкие указания»: Вэнс раскрыл детали подготовки США к переговорам по Ирану

Дарья Корзина
Джей Ди Вэнс перед вылетом сообщил журналистам о полученных указаниях главы Белого дома Дональда Трампа.

Делегация США направляется в Пакистан для переговоров по Ирану с четко определенными установками, утвержденными президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом, его слова приводят американские СМИ.

По словам Вэнса, глава государства заранее сформулировал ряд указаний, которыми будут руководствоваться представители американской стороны в ходе предстоящих контактов. Он отметил, что речь идет о конкретных ориентирах для переговорного процесса.

«Президент дал нам довольно четкие указания», — высказался Вэнс.

Вице-президент не раскрыл содержание поручений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый раунд переговоров запланирован на 11 апреля. По имеющимся данным, американскую сторону на консультациях представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и советник президента США Джаред Кушнер. Ожидается, что обсуждения затронут вопросы региональной безопасности и экономических ограничений.

В Белом доме отметили, что президент Дональд Трамп готов поддержать соглашение только при условии его соответствия стратегическим интересам Соединенных Штатов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Известия» первыми среди мировых СМИ побывали на острове Харк после начала конфликта
18:33
Вэнс заявил о готовности США «протянуть руку» Ирану
18:30
Пережила ДТП, но узнала о страшном диагнозе: у женщины нашли рак накануне свадьбы
18:22
Новое лицо: блогер Иришка Чики-Пики сделала пластическую операцию
18:15
Выживших после отравления попугаев вернут в зоопарк в Кудрово
18:11
Национальная Медиа Группа стала лауреатом премии «Наш вклад»

Сейчас читают

«Выживаемость менее 5%»: онколог оценил состояние Лерчек
Охрана для шоколада: грузовики KitKat начали ездить с конвоем после дерзкого ограбления
Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео