Переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде 11 апреля
Со стороны Соединенных Штатов в состав делегации вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер.
Переговоры между США и Ираном состоится 11 апреля в Исламабаде. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, первый раунд пройдет в субботу утром. Президент США Дональд Трамп направляет в Пакистан переговорную делегацию, которой предстоит провести первый этап обсуждений.
В состав делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф, а также советник президента США Джаред Кушнер. Ожидается, что переговоры будут вестись по ключевым вопросам региональной безопасности и экономических ограничений.
В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп готов пойти на соглашение только в том случае, если оно будет соответствовать стратегическим интересам Вашингтона. При этом американская сторона намерена тщательно оценивать ход диалога на каждом этапе.
Как отметила Ливитт, переговорная команда планирует сосредоточиться на работе в течение ближайших двух недель. Продолжение диалога во многом будет зависеть от ситуации в регионе.
Отдельно подчеркивается значение Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти. В США рассчитывают, что он останется открытым и будет функционировать без ограничений и задержек, что рассматривается как важное условие для дальнейшего переговорного процесса.
