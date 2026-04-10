Журналистов в Исламабаде оттеснили на 5 км от места переговоров США и Ирана
Первые встречи состоятся 11 апреля.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Qamar Zaman
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ожидающих старта переговоров Тегерана и Вашингтона в Исламабаде журналистов оттеснили на пять километров от основных правительственных зданий. Об этом сообщил специальный корреспондент «Известий» Мухаммад Имран, который находится на месте событий.
Он отметил, что местные силовики обеспечивают охрану «красной зоны», которую ранее пришлось расширить. Территория доступна только для официальных лиц.
«Раньше съемочные группы СМИ стояли прямо перед зданием парламента, но позже их отодвинули на пять километров назад», — подчеркнул журналист
Имран заявил, что установленные в городе ограничения не повлияли на обстановку в общественных местах. Кроме того, местные жители положительно отреагировали на проведение переговоров в Исламабаде.
Корреспондент добавил, что в столице Пакистана находятся делегации, однако в целях безопасности их состав и принадлежность к странам остаются в секрете. Руководство страны также призвало СМИ ссылаться только на официальные заявления.
Ирано-американские переговоры пройдут в Исламабаде 11 апреля. От Вашингтона на них отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран должны представить министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
93%
Нашли ошибку?