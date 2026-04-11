Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому

Секрет идеального перекуса кроется в совмещении клетчатки и натуральных сахаров

Специальные комбинации продуктов позволяют эффективно контролировать аппетит и избегать вредных подсластителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Диетолог Саша Уоткинс объяснила, что секрет идеального перекуса кроется в совмещении клетчатки и натуральных сахаров с белками или полезными жирами. По ее словам, такая стратегия замедляет процесс пищеварения и стабилизирует уровень глюкозы в крови.

Среди рекомендованных пар — яблоки с кунжутной пастой, греческий йогурт с ягодами и даже киви с темным шоколадом. Уоткинс подчеркивает, что жирный греческий йогурт гораздо полезнее обезжиренных вариантов, в которые часто добавляют подсластители и загустители для улучшения вкуса.

Особое внимание специалист уделяет необычным, но питательным решениям. Например, сочетание киви и темного шоколада обеспечивает организм витамином С и флавоноидами, а употребление киви вместе с кожурой увеличивает содержание клетчатки на 50%.

Для любителей соленого отличной альтернативой чипсам станет запеченный нут с паприкой или эдамаме с семенами. Людям, предпочитающим классику, предлагается авокадо с оливковым маслом первого отжима или бананы с миндальной пастой.

Диетолог также советует не отказываться от рыбы: сардины на ржаном хлебе являются богатым источником омега-3 и кальция, а плотная текстура хлеба гарантирует длительное отсутствие голода. Важно выбирать продукты с минимальной обработкой, такие как ореховые пасты без лишних добавок и ферментированные сыры.

