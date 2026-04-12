Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за возвращение двух икон

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя поблагодарил президента России Владимира Путина за передачу двух икон из Третьяковской галереи в Русскую православную церковь (РПЦ).

«Обе наиболее почитаемые иконы возвращены в церковь. Сегодня они находятся здесь — в Храме Христа Спасителя», — сообщил он.

По его словам, передача двух древних икон — «Богоматерь Владимирская» XII века и «Богоматерь Донская» XIV века — станет важным событием не только для истории страны и церкви, но и для российского народа.

На торжественном богослужении в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя патриарх отметил, что долгие годы РПЦ сталкивалась с трудностями при возврате этих образов. Их ценность — не только религиозная, но и художественная, и многие деятели культуры выступали против их передачи.

Он поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову и работников Третьяковской галереи. Патриарх подчеркнул, что перед чудотворными Владимирской и Донской иконами Божией Матери молились русские цари и полководцы, защищавшие Отечество на протяжении столетий.

