Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за возвращение двух икон

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Перед чудотворными Владимирской и Донской иконами Божией Матери молились русские цари и полководцы, защищавшие Отечество на протяжении столетий.

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение двух икон

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя поблагодарил президента России Владимира Путина за передачу двух икон из Третьяковской галереи в Русскую православную церковь (РПЦ).

«Обе наиболее почитаемые иконы возвращены в церковь. Сегодня они находятся здесь — в Храме Христа Спасителя», — сообщил он.

По его словам, передача двух древних икон — «Богоматерь Владимирская» XII века и «Богоматерь Донская» XIV века — станет важным событием не только для истории страны и церкви, но и для российского народа.

На торжественном богослужении в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя патриарх отметил, что долгие годы РПЦ сталкивалась с трудностями при возврате этих образов. Их ценность — не только религиозная, но и художественная, и многие деятели культуры выступали против их передачи.

Он поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову и работников Третьяковской галереи. Патриарх подчеркнул, что перед чудотворными Владимирской и Донской иконами Божией Матери молились русские цари и полководцы, защищавшие Отечество на протяжении столетий.

Ранее патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи. Он подчеркнул, что слова «Христос воскресе» на протяжении веков остаются свидетельством всепобеждающей силы божественной любви, которая дарит человеку смысл и помогает преодолевать любые испытания.

