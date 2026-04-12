Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи
Он призвал верующих помнить слова пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою» — и держать их в сердцах в самых трудных обстоятельствах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи.
В своём обращении он подчеркнул, что слова «Христос воскресе» на протяжении веков остаются свидетельством всепобеждающей силы божественной любви, которая дарит человеку смысл и помогает преодолевать любые испытания.
«Христос воскрес, и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес, и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны», — сказал патриарх.
Он призвал верующих помнить слова пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою» — и держать их в сердцах в самых трудных обстоятельствах.
Особое внимание патриарх Кирилл уделил делам милосердия, призвав поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и не забывать просить прощения и благодарить близких.
«Вот так поступая, мы сможем обрести благодатную силу от Господа, и с ее помощью станем способны измениться сами и сделать лучший мир вокруг нас», — подчеркнул он.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?