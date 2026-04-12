Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи.

В своём обращении он подчеркнул, что слова «Христос воскресе» на протяжении веков остаются свидетельством всепобеждающей силы божественной любви, которая дарит человеку смысл и помогает преодолевать любые испытания.

«Христос воскрес, и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес, и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны», — сказал патриарх.

Он призвал верующих помнить слова пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою» — и держать их в сердцах в самых трудных обстоятельствах.

Особое внимание патриарх Кирилл уделил делам милосердия, призвав поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и не забывать просить прощения и благодарить близких.

«Вот так поступая, мы сможем обрести благодатную силу от Господа, и с ее помощью станем способны измениться сами и сделать лучший мир вокруг нас», — подчеркнул он.

