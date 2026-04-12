Брат главы Башкирии погиб в аварии

В дорожной аварии погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова, 68-летний Ришат. Об этом ТАСС сообщил депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.

«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — рассказал Ахмадинуров.

Ришат был средним из трех братьев в семье. Известно, что долгое время он трудился в региональном подразделении Росреестра, а последние годы работал в сфере недвижимости.

«Двенадцатого апреля в возрасте 68 лет ушел из жизни Ришат Фаритович Хабиров, 28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате», — написал мэр города Салават Марат Загидуллин во «ВКонтакте».

Соболезнования главе Башкирии Радию Хабирову принес и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

