Брат главы Башкирии погиб в аварии

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Ришат долгое время работал в региональном подразделении Росреестра, а затем трудился в сфере недвижимости

Как погиб старший брат главы Башкирии Радия Хабирова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В дорожной аварии погиб брат главы Башкирии Радия Хабирова, 68-летний Ришат. Об этом ТАСС сообщил депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.

«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — рассказал Ахмадинуров.

Ришат был средним из трех братьев в семье. Известно, что долгое время он трудился в региональном подразделении Росреестра, а последние годы работал в сфере недвижимости.

«Двенадцатого апреля в возрасте 68 лет ушел из жизни Ришат Фаритович Хабиров, 28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате», — написал мэр города Салават Марат Загидуллин во «ВКонтакте».

Соболезнования главе Башкирии Радию Хабирову принес и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 18 февраля в столице Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову. По предварительным данным, ее подозревают в превышении должностных полномочий. Действия силовиков связаны с расследованием дел о государственных закупках в учреждениях ведомства. Она занимала пост главы министерства с 2012 года, а до этого работала ректором академии искусств.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Песков: Каллас училась в плохой советской школе
18:28
Постоянные проблемы с кишечником? Решение может быть простым
18:11
«Винни‑Пух» по-северодвински: Воспитатель бросала малышей, а заведующая «не замечала» до публикации видео
17:42
Брат главы Башкирии погиб в аварии
17:41
В Москве распустились первые цветки сакуры
17:25
Все места были забиты: в Москве написали Всероссийский космический диктант

Сейчас читают

«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта
«Мы испытали шок»: стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео