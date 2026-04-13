Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6558 нарушили пасхальное перемирие. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Херсонской области ВСУ атаковали здание администрации и частный дом. К счастью, обошлось без жертв.

Накануне Пасхи президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии. Оно длилось с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. В рамках него наши военнослужащие приостановили наступление по всем направлениям.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал, что он согласен в честь праздника на время приостановить боевые действия. Однако, по факту, этого не сделал.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области. Дрон врезался в автомобиль на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа.

