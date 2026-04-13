От жесткой к гибкой: как изменились правила выплат пособий многодетным семьям

Финансист Волкова: система выплат многодетным семьям стала более гибкой

С 1 мая 2026 года смягчается критерий выплат пособия многодетным семьям. Об этом рассказала изданию Газета.ру финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Она отметила, что система от достаточно жесткой перешла к более гибкой.

«Если среднедушевой доход семьи превышал прожиточный минимум хотя бы на минимальную величину, семья полностью теряла право на пособие. Теперь вводится более гибкий подход. Если доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10%, право на выплату сохраняется. При этом она будет назначаться в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка и продлеваться еще на 12 месяцев», — пояснила специалист.

Она добавила, что, несмотря на то, что действовать, изменения начнут лишь с мая, они распространятся на весь 2026-й. Поэтому отказы, полученные в первые месяцы текущего года, будут пересмотрены автоматически, без дополнительных заявлений.

Волкова отметила, что раньше даже незначительный рост дохода мог лишить выплат и поставить семью в уязвимое положение. Эти изменения позволят риск таких «провалов» снизить.

Однако финансист подчеркнула, что господдержка — это лишь дополнительный ресурс, который помогает, но он не способен полноценно заменить системную работу семьи с доходами и расходами.

