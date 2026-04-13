Mirror: женщина умерла на 13 минут и вернулась с посланием

Жительница США Николь Керр утверждает, что умерла и вернулась с осознанием, которое полностью изменило ее судьбу: смерть — это не конец, а начало чего-то большего. В разговоре с Mirror она поделилась историей, которая началась с тяжелой аварии и закончилась переосмыслением жизни.

Трагедия произошла, когда девушке было 19 лет. Будучи курсантом ВВС США, она направлялась на базу за рулем Chevrolet Corvette. В какой-то момент автомобиль потерял управление и на высокой скорости врезался в валун. От удара Николь выбросило из машины, и она получила серьезные травмы.

Медики констатировали отсутствие признаков жизни и накрыли ее тело. В таком состоянии она провела около 13 минут.

Позже женщина рассказала, что в этот момент будто наблюдала за происходящим со стороны. По ее словам, вокруг был яркий свет, который приносил чувство полного спокойствия и избавлял от боли. Там же она встретила фигуру, которую восприняла как ангела — им оказался ее умерший дедушка.

Во время этого переживания, как утверждает Николь, ей открылись причины, по которым ее жизнь складывалась именно так. Она осознала, что многие решения принимала не по собственному желанию, а под влиянием ожиданий окружающих. В частности, поступление в Академию ВВС было связано с желанием соответствовать требованиям отца.

По ее словам, в тот момент она поняла, что не следовала внутренним желаниям, а подавляла их из-за страха. Именно это, как она считает, и привело к роковым событиям.

Женщина утверждает, что ей было сказано вернуться обратно, хотя сама она не хотела покидать это состояние.

После того как Николь пришла в себя, врачи начали борьбу за ее жизнь. Она получила множественные травмы — переломы, повреждения головы, тяжелые ранения таза и конечностей.

В дальнейшем ее состояние осложнилось инфекцией, а сердце останавливалось еще несколько раз.

Сама Николь уверена, что пережитое стало для нее своего рода сигналом. По ее словам, она получила послание о том, что ее путь еще не завершен.

Сегодня 62-летняя жительница Колорадо делится своим опытом, стараясь убедить других не бояться смерти и внимательнее относиться к собственной жизни.

