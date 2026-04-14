Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах

В Венгрии завершились выборы в однопалатный государственный парламент, после чего будет выбран следующий премьер-министр. Лидер оппозиции Петер Мадьяр получил 138 мандатов из 199. Его партия «Тиса» заработала конституционное большинство и теперь сможет принимать законы без поддержки других фракций.

Болезненное, по собственным словам, поражение потерпел действующий премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет. Как заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок, выборы нового премьера пройдут в течение ближайших 30 дней.

Семья и образование Петера Мадьяра

Будущий политик появился на свет в Будапеште 16 марта 1981 года в семье адвоката Иштвана Мадьяра и Моники Эреш, бывшего генерального секретаря Курии и заместителя председателя Национального судебного управления Венгрии. Бабушка Мадьяра по материнской линии Терез Мадл приходилась сестрой экс-президенту страны Ференцу Мадлу, а его дедушка Паль Эреш был судьей Верховного суда и экспертом в популярном телешоу.

Родственников Петер, видимо, решил не разочаровывать. Он стал юристом, окончив Католический университет имени Петера Пазмани, затем учился в Берлинском университете имени Гумбольдта. В начале двухтысячных Мадьяр стажировался в суде и начинал юридическую практику, бесплатно защищал пострадавших от силовиков участников протестов 2006 года в Венгрии. Позже Петер перешел в сферу международного права и работал на корпорации.

Политическая карьера Петера Мадьяра

Первой партией, в которую вступил юрист, стал основанный Виктором Орбаном консервативный Венгерский гражданский союз «Фидес». В 2002 году партия проиграла оппозиционному блоку социалистов и свободных демократов, а в 2010-м одержала победу, тогда же Маадьяр занял государственный пост в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Венгрии. В 2011-м был одним из дипломатов Постоянного представительства Венгрии при ЕС.

С 2015 по 2018 годы курировал отношения между правительством Орбана и Европарламентом, а потом стал руководителем юридического директората Евросоюза (ЕС) в Венгерском банке развития. Мадьяр также занимал высокие должности в государственном операторе «Венгерские публичные дороги», Центре студенческого кредитования, компании Good Farming Ltd.

Переход Петера Мадьяра в оппозицию

В феврале 2024 года политик вышел из партии Орбана в результате скандала. Президент Каталин Новак ушла в отставку после обнародования факта помилования экс-заместителя директора детского дома, причастного к сокрытию случаев сексуального насилия над воспитанниками. Бывшая жена Мадьяра и мать троих его детей, на тот момент министр юстиции Юдит Варга тогда сложила мандат депутата и отказалась от участия в выборах. Сам он обрушился с критикой на партию Орбана и обвинил правительство в коррупции, и это сделало его популярным в соцсетях.

Политик привлек экс-супругу к разоблачению команды Орбана, якобы подменивших судебные документы. Она признала, что дала интервью, но оправдалась давлением со стороны Мадьяра, а также заговорила о домашнем насилии и шантаже.

В марте новоявленный оппозиционер захотел создать свою партию, но в итоге присоединился к Партии уважения и свободы («Тиса»), которая в июне присоединилась к фракции Европейской народной партии. В это время он стал депутатом Европарламента, а в июле был избран председателем «Тисы».

После этого Петер Мадьяр побывал в Киеве с гуманитарной миссией, однако, как и Орбан, отказался от идеи вовлечь Венгрию в поставки оружия Украине. Осенью того же 2024 года «Тиса» стала обгонять по популярности «Фидес», а спустя два года победила ее на парламентских выборах. Ее лидер планирует сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов в сфере энергетики, но подчеркивает, что «друзьями они не станут».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему в Кремле Петера Мадьяра не будут поздравлять с победой «Тисы».

