«Э, братва, завязывайте»: водитель в Дагестане разнимал дерущихся ежей

Эфирная новость 73 0

Колючие зверьки так увлеклись боем, что не реагировали на фары и сигналы машин.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отряде звезд боевых искусств Дагестана появились новые герои. Их нашли совершенно случайно — ночью, прямо на дороге. Два ежа бились с такой яростью, что не реагировали даже на сигналы машины и свет фар.

Водителю пришлось вмешаться. Хотя перед тем как разнять бойцов, мужчина искренне пытался выяснить причину конфликта.

«Э, братва, завязывайте, че с вами, че не поделили? Как вас сейчас разнять тоже, ну-ка» — обратился он к ежам.

В итоге житель Дагестана развел соперников по разным углам и даже смог избежать болезненных уколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии туристы столкнулись с неожиданной опасностью во время экскурсии по Кармадонскому ущелью. Они встретили ослика, но когда решили с ним пообщаться, животное решительно пошло в атаку.

Путешественники теперь стараются обходить стороной логово дебошира и просят найти его хозяина, чтобы поскорее вернуть домой. Ранее сообщалось о спасении истощенного детеныша тюленя на побережье Финского залива, которого неофициально прозвали «пасхальным гостем».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

