Не надо торопиться: Михаил Пичугин после трагедии на море дал советы путешественникам

Михаил Пичугин: спешка приводит к непоправимым ошибкам

Спешка в открытом море приводит к непоправимым ошибкам. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал Михаил Пичугин, который выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море.

«Будем теперь знать, как путешествовать. В катамаран-клубе ребята тоже теперь, многие задумались, когда далеко куда-то выходят в море и так далее, что с собой надо брать и трекер, и всякие маячки, и так далее, спутниковые телефоны», — сказал мужчина, отметив, что случившееся его закалило.

Михаил Пичугин также дал советы путешественникам, которые хотят отправиться в открытое море. Самое главное, по его словам, — не спешить.

«Когда торопишься, много делаешь ошибок, непоправимых ошибок, которые могут привести к таким печальным последствиям», — добавил мужчина.

Что произошло с Михаилом Пичугиным

В августе 2024 года Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья вышли в Охотское море на надувной маломерной лодке-катамаране. Они хотели добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре связь с ними пропала. Их искали на вертолетах, но безуспешно. В октябре того же года катамаран обнаружили у берегов Камчатки. Выжил только Михаил. Тела Сергея и Ильи нашли там же, в лодке. Они погибли от истощения и голода. Михаил же был в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

Позднее Пичугину предъявили обвинение по статьям «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «Использование заведомо подложного документа». 14 апреля 2026 года мужчине вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

