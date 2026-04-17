Денежный дождь: в Китае женщина выбросила в окно почти 20 миллионов рублей

Причиной стала семейная ссора.

В Китае женщина во время ссоры выбросила в окно почти 20 миллионов рублей

Деньги свалились с неба на жителей китайского города Шаньтоу. Причем в прямом смысле. Банкноты выбросили из окна многоэтажки.

«Денежный дождь» устроила богатая дама. Как выяснилось позже — в порыве гнева во время семейного конфликта. Всего она выбросила, если перевести в рубли, почти 20 миллионов!

Впрочем, местная полиция попросила прохожих все подобранные купюры вернуть. Выполнил ли кто-то эту просьбу — осталось загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве 17-летний подросток выбросил из окна 40 тысяч долларов (более 3,1 миллиона рублей). По словам парня, он действовал под влиянием мошенников.

Инцидент произошел, когда сын приехал к матери в гости. Женщина готовила еду на кухне, а подросток в этот момент вскрыл домашний сейф, сложил все семейные накопления в сумку и выкинул ее в окно. Снаружи уже ждал сообщник преступников.

