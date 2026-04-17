С миру по нитке: россиянка за сутки собрала 1,6 миллиона рублей на ипотеку

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 148 0

Женщина смогла сразу погасить кредит.

Как россиянка за сутки собрала 1.6 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Россиянка за сутки собрала 1,6 миллиона рублей и погасила ипотеку

Жительнице России за сутки удалось собрать 1,6 миллиона рублей и погасить ипотеку. Об этом случае написала газета «Комсомольская правда».

Пару дней назад Кристина, блогер из Подмосковья, разместила на своей странице в социальных сетях видеоролик, на котором обратилась к подписчикам с необычной просьбой: скинуться по сто рублей. Девушка прямо заявила: для вас это полчашки кофе, а я, может, ипотеку закрою.

Успех не заставил себя ждать. Вечером того же дня на карте девушки было более 1,4 миллиона рублей. Позже Кристина разместила другое видео. На нем она уже гасит ипотеку.

Авантюристка, по ее же словам, вовсе не рассчитывала на «чудо». Блогер призналась: она просто хотела провести эксперимент и посмотреть, сколько людей в конечном счете откликнется на ее просьбу.

«Я не ожидала такой реакции. У меня маленький блог на 1200 человек», — сказала девушка, отметив, что не надеялась на такой бешенный отклик.

Ей присылали абсолютно разные суммы. Были и те, кто отправил и рубль, и 25 копеек.

Кристина воспитывает двоих детей: четырехлетнюю девочку и семимесячного мальчика. Девушка сейчас не работает. У нее есть муж, которого недавно сократили. Он нашел новое место, но там мало платят. Кристина не собирается останавливаться. Теперь девушка твердо намерена использовать соцсети во благо семьи.

