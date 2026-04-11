Годовалый ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Льгов

Светлана Стофорандова Журналист

Еще двое человек получили ранения.

В результате атаки ВСУ на заправку в Льгове пострадали трое человек, среди которых годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.

«По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама: у женщины акубаротравма. Еще один пострадавший — мужчина с травмой бедра», — написал он в личном блоге.

Всех пострадавших экстренно направляют в Курскую областную больницу для оказания помощи.

Глава региона подчеркнул, что атака произошла после 16:00, то есть уже в то время, когда официально началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

«Наглядное подтверждение того, что у украинских нелюдей нет ничего святого», — заявил Александр Хинштейн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал идею о пасхальном перемирии. Он пообещал, что ВСУ приостановят боевые действия до конца 12 апреля.

