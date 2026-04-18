Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Осколок, вонзившийся в правый желудочек, извлекли с помощью магнитного поля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Российские врачи продемонстрировали чудеса полевой хирургии, проведя две сложнейшие операции на сердце в нескольких десятках километров от линии фронта. Успех стал возможен благодаря колоссальному опыту врачей медроты 4-й бригады.

В одном из случаев осколок вонзился прямо в правый желудочек. В любой момент он мог попасть в артерию и привести к смерти пациента. Риск от любых перемещений был запредельным, но и ждать тоже было нельзя. Полевые хирурги работали в мобильном госпитале: вскрыли грудную клетку, зафиксировали осколок магнитным полем и мастерски извлекли его.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что на добропольском направлении военный медик спасла тяжелораненого офицера РФ, заботясь о нем как о родном сыне. Медик призналась, что этот случай оказался одним из самых эмоционально трудных за весь период ее службы.

Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
