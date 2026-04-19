Лукашенко дал США совет по взаимодействию с Россией

|
Элина Битюцкая
Белорусский лидер заявил, что при Владимире Путине с Москвой можно договориться.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Лукашенко заявил, что Соединенным Штатам необходимо искать общий язык с Россией, особенно в тот период, когда во главе государства — Владимир Путин. Об этом белорусский лидер сказал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться», — подчеркнул Лукашенко.

Тем не менее, белорусский лидер добавил, что в случае заключения договора с Путиным — его точно придется исполнять.

Двумя днями ранее, 17 апреля, президент Белоруссии уже высказывался на тему российско-американских отношений.

Тогда он заявил, что США не смогут нанести России серьезного военного урона, поскольку американские ракетные арсеналы исчерпают себя раньше, чем просторы российской территории. Это подтвердил конфликт в Иране, как считает Лукашенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

